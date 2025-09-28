نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي ومحافظ البنك المركزي يؤكدان دعم مصر لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي وتعزيز التعاون الاقتصادي مع القارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، بقصر الاتحادية، كلًا من الدكتور بنديكت أوراما، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي الحالي، المقرر انتهاء ولايته في أكتوبر المقبل، والدكتور جورج إلومبي، الرئيس المرتقب للبنك، الذي سيتولى مهام رئاسة البنك حتى عام 2030، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.

وخلال اللقاء، وجه الرئيس السيسي التهنئة للدكتور جورج إلومبي على انتخابه رئيسًا للبنك، الذي تستضيف مصر مقره الرئيسي، معربًا عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور أوراما خلال السنوات العشر الماضية في قيادة أنشطة البنك وتعزيز دوره في دعم التجارة الأفريقية.

كما شدد الرئيس على تقدير مصر للشراكة القائمة مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وحرصها على تعزيز التجارة البينية وتنويع أوجهها داخل القارة، وزيادة حصة إفريقيا في الأسواق العالمية.

استعراض الرؤى والخطط المستقبلية للبنك

في هذا الإطار، استعرض الدكتور جورج إلومبي، الرئيس المرتقب للبنك، خططه لتطوير البنك وتعزيز دوره الاقتصادي داخل القارة الأفريقية، بينما أكد الدكتور أوراما على استمرار البنك في أداء مهامه الحيوية خلال فترة تولي إلومبي، مستعرضًا أبرز إنجازاته، من بينها المساهمة في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، معربًا عن الامتنان للدعم الكبير الذي قدمته الدولة المصرية للبنك طوال السنوات الماضية بقيادة الرئيس السيسي.

وأكد الرئيس السيسي على الدور المحوري للبنك في دعم الدول الأفريقية على صعيد تعزيز التصنيع وتنمية الصادرات، وتذليل العقبات الهيكلية، بما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، إضافة إلى دعم جهود الدول الأفريقية في تحقيق أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأجندة 2063 للتنمية في إفريقيا.

دعم البنك المركزي المصري للشراكة الاستراتيجية

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أكد من جانبه الحرص الشديد على دعم بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة معه، خاصة وأن البنك المركزي المصري يعد أكبر مساهم في رأسمال البنك، إضافة إلى مساهمة خمس بنوك تجارية مصرية أخرى.

كما أبدى المحافظ تقديره لدور البنك في دعم المشروعات التنموية الكبيرة داخل مصر، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

مصر تضع زيادة الصادرات ضمن أولوياتها

كما تناول اللقاء جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة في كافة أنحاء البلاد، مع التركيز على زيادة الصادرات، وخصوصًا إلى الدول الأفريقية الشقيقة، بالإضافة إلى توطين الصناعة داخل مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالنظر للفرص الواعدة التي يوفرها السوق المصري في مختلف القطاعات.

وتطرق الاجتماع إلى فرص تعزيز التعاون بين مصر والبنك، وزيادة مساهمته في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، بما يعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمؤسسات المالية الأفريقية، وقدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية الإقليمية، ورفع معدلات النمو وتحقيق طفرة في صادراتها.

دور البنك الأفريقي في دفع التجارة الأفريقية

وأكد مسئولو بنك التصدير والاستيراد الأفريقي خلال اللقاء رغبتهم في مواصلة استكشاف فرص التعاون مع مصر في جميع المجالات، مشيدين بما حققته مصر من إنجازات ملموسة في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، لا سيما عقب المشروعات الضخمة التي تم تنفيذها في البنية التحتية.