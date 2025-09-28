نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر – إسكندرية الصحراوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة صباح اليوم الأحد لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمحيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر – إسكندرية الصحراوي بنطاق مدينة الشيخ زايد.

وخلال الجولة تفقد المحافظ نسب تنفيذ المسطحات الخضراء وأعمال الإضاءة بمدخل المطار، مشددًا على مسؤولي الشركة المنفذة للأعمال بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للآبار والمولدات المخصصة لري المسطحات، وتهذيب الأشجار بشكل دوري للحفاظ على الوجه الحضاري لأعمال التطوير.

كما وجه المحافظ مسؤولي المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبورواش بالتعاون مع الشركة المنفذة لرفع كفاءة النظافة والتخلص من المخلفات بصورة منتظمة.

وحرص محافظ الجيزة على متابعة أعمال التطوير الجارية على جانبي طريق مصر – إسكندرية الصحراوي بنطاق مدينة الشيخ زايد، حيث استمع لشرح من رئيس جهاز المدينة حول الأعمال المنفذة لرفع كفاءة محيط الطريق، مشددًا على سرعة الانتهاء منها، مع التأكيد على رفع المخلفات أولًا بأول.

وأكد المهندس عادل النجار أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات التطوير في محيط مطار سفنكس الدولي والطريق الصحراوي، باعتبارهما من المحاور الحيوية التي تعكس الوجه الحضاري للمحافظة وتخدم حركة السياحة والاستثمار موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمتابعة الدائمة والتنسيق المستمر لضمان استدامة ما يتم تنفيذه من أعمال.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبدالحليم نائب المحافظ والمهندسة مروة حسين رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، إلى جانب مسؤولي المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبورواش ومسؤولي الشركة المنفذة للأعمال.

