ناصر العلوي يتألق فـي تحكيم بطولة دوري المحترفين للكبادي بالعراق

شارك الحكم الدولي ناصر بن سليمان العلوي في تحكيم دوري المحترفين للكبادي التي نظمها الاتحاد العراقي للكبادي بمحافظة كركوك خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري بدعم من اتحاد غرب آسيا والاتحاد الآسيوي للعبة وشهد مشاركة 12 ناديًا من أكبر الأندية العراقية التي تنافست بقوة ضمن منافسات الدوري. وتميزت مشاركة ناصر العلوي بإدارته المتميزة لثماني مباريات ضمن مراحل مختلفة من البطولة، حيث أظهر كفاءة عالية في تطبيق قوانين اللعبة وإدارة المباريات بمهنية مما ساهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير. و يُعد دوري المحترفين العراقي للكبادي من البطولات المميزة على المستوى الإقليمي، نظرًا للمنافسة الشديدة بين الأندية المحلية ولحضور لاعبين محترفين يتمتعون بمهارات عالية مما يجعل الحدث منصة مثالية لإبراز القدرات التحكيمية والرياضية. ويُعتبر ناصر العلوي من بين النخبة التحكيمية الدولية في رياضة الكبادي، حيث خاض رحلة طويلة من التأهيل والتدريب، شملت اجتيازه للعديد من الدورات التحكيمية المتقدمة التي أهلته للوصول إلى هذا المستوى المتميز. وتأتي مشاركته في هذه البطولة كجزء من سجله الحافل بالإنجازات، حيث سبق له أن شارك في تحكيم بطولة كأس العالم للكبادي الشاطئية التي أقيمت العام الماضي في مدينة رشت (إنزلي) بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، مما يعكس خبرته الواسعة وثقة الاتحادات الدولية بقدراته. ورافق العلوي في هذه البطولة سالم بن جمعة السناني نائب رئيس اتحاد غرب آسيا للكبادي والذي يُعد إحدى الشخصيات البارزة في تطوير اللعبة على المستوى الإقليمي، ويمتلك السناني سجلاً مميزًا في خدمة المنتخبات الوطنية العمانية في رياضة الكبادي، حيث ساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة هذه الرياضة في سلطنة عمان.