نصيحة ذهبية من محمد صبحي: تجاهل لتعيش بسلام

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان الكبير محمد صبحي جمهوره ومتابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رسالة مؤثرة حملت نصائح عملية حول كيفية التعامل مع ضغوط الحياة ومواقفها اليومية، مؤكدًا أن سرّ الراحة النفسية يكمن أحيانًا في فن التجاهل.

محمد صبحي يوجه نصائح لجمهوره

وأوضح صبحي أن الإنسان كثيرًا ما يواجه مواقف وأشخاصًا وأحداثًا قد تُرهقه نفسيًا إذا توقف عندها طويلًا، مشددًا على أن الحكمة الحقيقية تكمن في إدراك ما يستحق الاهتمام وما يجب تجاوزه بلا تردد.

وكتب محمد صبحي قائلًا: "الحياة أحيانًا تحتاج إلى تجاهل.. تجاهل أحداث.. تجاهل أشخاص.. تجاهل أفعال.. تجاهل أقوال.. كن ذكيًا وعود نفسك على التجاهل، فليس كل أمر يستحق الوقوف عنده."

آخر أعمال محمد صبحي

وكان آخر أعمال محمد صبحي كانت مسرحية «فارس يكشف المستور» التي بدأ عرضها في عام 2024، وهى من تأليف وإخراج محمد صبحي، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، ولعبت دور البطولة فيها ميرنا وليد وكمال عطية ورحاب حسين بجانب العديد من الفنانين الشباب.

وأيضًا شارك في مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك، التي عرضها عام 2022، وشاركه البطولة عدد من النجوم، منهم وفاء صادق، كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، من تأليف مصطفي شهيب، وتصميم ديكورات محمد الغرباوي، وأشعار عبدالله حسن، ومن موسيقى وألحان شريف حمدان.