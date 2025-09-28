نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 قرارات جمهورية بتعيين عمداء لكليتي الطفولة المبكرة والصيدلة والمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدّم الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة إلى كل من: الدكتور محمد عبد المعطي سمرة، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتجديد تعيينه عميدًا للمعهد القومي للأورام، الدكتورة جيهان عبد الفتاح عزام، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتجديد تعيينها عميدةً لكلية التربية للطفولة المبكرة، الدكتور أحمد حسن حسني الشافعي، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية الصيدلة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن القرارات الجمهورية تعكس ما يتمتع به الزملاء الأفاضل من كفاءة علمية وخبرة أكاديمية وإدارية، بما يؤهلهم لمواصلة مسيرة التطوير والريادة بكلياتهم، في إطار رؤية الجامعة الطموحة نحو التميز الأكاديمي والبحثي.

وشدد الدكتور محمد سامي عبدالصادق على أهمية الارتقاء بكافة القطاعات الأكاديمية والبحثية والخدمية، والتوسع في عقد برامج علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات مرموقة ذات تصنيف دولي متقدم، والالتزام بأعلى المعايير الأكاديمية العالمية، إلى جانب تعزيز إسهام الكليات الثلاث في المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، مؤكدًا ضرورة وضع رؤية مستقبلية شاملة تواكب تطلعات الجامعة وتُسهم في تحقيق جودة العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع بما يتماشى مع استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030.

وفي الوقت نفسه، وجّه رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير إلى الأستاذة الدكتورة دينا أبو حسين، التي قامت بأعمال عميد كلية الصيدلة خلال الفترة الماضية بكل كفاءة واقتدار، وأدت مهامها بأمانة وإخلاص، وأسهمت بجهودها في دعم مسيرة الكلية والمحافظة على تميزها الأكاديمي والبحثي.

من جانبهم، أعرب العمداء الثلاثة عن اعتزازهم البالغ بثقة القيادة السياسية وقيادة الجامعة، مؤكدين التزامهم الكامل بتنفيذ استراتيجية الجامعة وتوجيهاتها، والعمل بروح الفريق والقيادة المؤسسية مع كافة منسوبيهم، بما يحقق التميز الأكاديمي والبحثي، ويعزز مكانة جامعة القاهرة وريادتها العلمية، ويُسهم في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.