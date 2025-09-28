نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
• الدكتور أحمد عادل محمد عبد الحكيم جمعة، نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب.
• الدكتورة عفاف خميس إبراهيم محمد العوفي، نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• الدكتورة غادة علي حسن إبراهيم، نائبًا لرئيس جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
• الدكتور عماد عبدالفتاح عبدالرحيم السرسي، عميدًا لكلية علوم الرياضة، جامعة المنوفية.
• الدكتور تامر عبد الله حلمي جمعة، عميدًا لكلية الطب، جامعة الإسكندرية.
• الدكتورة حنان حسني عبدالحي الشربيني، عميدًا لكلية التمريض، جامعة الإسكندرية.
• الدكتور أحمد حسن حسني أحمد الشافعي، عميدًا لكلية الصيدلة، جامعة القاهرة.
• الدكتور محمد عبد المعطي محمد سمرة، عميدًا للمعهد القومي للأورام، جامعة القاهرة.
• الدكتورة جيهان عبدالفتاح شفيق عزام، عميدًا لكلية الطفولة المبكرة، جامعة القاهرة.
• الدكتور أسامة علي السيد محمد ندا، عميدًا لكلية الفنون التطبيقية، جامعة بنها.
• الدكتور محمد سعيد محمد عبد الغفار، عميدًا لكلية الهندسة بشبرا، جامعة بنها.
• الدكتورة بثينة يوسف فؤاد محمود، عميدًا لكلية الزراعة، جامعة الفيوم.
• الدكتور ياسر محمد السيد إبراهيم، عميدًا لكلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان.
• الدكتور أسامة عبدالحميد توفيق عبدالحميد نصار، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة قناة السويس.
• الدكتور ماهر جميل أحمد، عميدًا لكلية الحقوق، جامعة كفر الشيخ.
• الدكتور محمد جابر عباس محمد، عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية، جامعة أسوان.
• الدكتور محمد إسماعيل محمد أبو دياره، عميدًا لكلية العلوم، جامعة دمياط.