المؤتمر السنوي الأول لصندوق دعم مشروعات الجمعيات يناقش دور الذكاء الاصطناعي في تعظيم الأثر المجتمعي

أحمد جودة - القاهرة - عُقدت اليوم ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاقه، جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي من أجل الأثر المجتمعي".

شارك في الجلسة كل من:

الدكتور محمد فهمي، عضو مجلس إدارة الصندوق.

الدكتورة هدى دحروج، مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية.

المهندس خالد فهمي، الخبير الاستشاري بمشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).



وأدار الحوار الأستاذ حازم سالم، المدير التنفيذي لشركة أوت لاين لتكنولوجيا المعلومات.

وسلّطت المناقشات الضوء على الإمكانات الكبيرة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة واستدامة مؤسسات المجتمع الأهلي، مع استعراض نماذج تطبيقية لاستخدام هذه التقنيات، وطرح آليات عملية تساعد الجمعيات والمؤسسات الأهلية على توظيف الذكاء الاصطناعي في مشروعاتها بما يضاعف من أثرها المجتمعي.

يُذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد أعلنت رسميًا انطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات "CSF – Civil Society Support Fund" كهيئة عامة مصرية فريدة من نوعها، لتكون أول جهة مانحة وطنية لدعم المجتمع الأهلي، إلى جانب تدشين المؤتمر السنوي الأول للصندوق كمنصة للحوار وتبادل الخبرات.