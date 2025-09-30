عاجل ـ رئيس الوزراء: المكتبات المتنقلة تجسد العدالة الثقافية بوصول الثقافة إلى القرى والمناطق البعيدة

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: المكتبات المتنقلة العدالة الثقافية بوصول الثقافة إلى القرى والمناطق البعيدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المكتبات المتنقلة تمثل أحد النماذج المضيئة في تنفيذ خطط الدولة لبناء الإنسان معرفيًا، مشيرًا إلى أنها تعكس مفهوم "العدالة الثقافية" من خلال وصول الثقافة والمعرفة إلى القرى والمناطق النائية، وذلك خلال تفقده وحدة المكتبة المتنقلة بقرية شمّا بمركز أشمون، ضمن جولته اليوم بمحافظة المنوفية.

العدالة الثقافية في صميم المشروع

شدد رئيس الوزراء على أن المكتبات المتنقلة تعزز قيم الانتماء والولاء، وتفتح آفاقًا جديدة للأطفال والشباب للتعلم والإبداع خارج حدود المدرسة أو البيئة التقليدية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل جسرًا بين المعرفة والتنمية، بما يسهم في بناء جيل أكثر وعيًا وثقافة.

تفاصيل المكتبة المتنقلة

من جانبها، أوضحت الدكتورة/ أميرة الصاوي، أخصائي الإعلام والصحافة بمحافظة المنوفية، أن المكتبة المتنقلة تضم نحو 600 كتاب بالعربية ولغات أخرى، وتستهدف القرى البعيدة التي تفتقر إلى المكتبات أو المواقع الثقافية، مؤكدة أنها مجهزة وفق أحدث النظم الثقافية وتتحرك وفق برنامج شهري منتظم لتغطية القرى بشكل دوري.

أنشطة تثقيفية وإبداعية

أشارت الصاوي إلى أن المكتبة تقدم خدمات متنوعة للأطفال حتى سن الخامسة عشرة، تشمل ورش القراءة الحرة والمناقشات والمسابقات، بجانب أنشطة فنية مثل الرسم والتلوين والتشكيل بالصلصال والطباعة على الورق، فضلًا عن العروض الوثائقية والخدمات الرقمية التي تتيحها المكتبة مثل الإنترنت والشاشة الداخلية وخدمة الـ GPS.