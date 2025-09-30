عاجل- رئيس الوزراء يتفقد مجمع خدمات المواطنين بقرية شما ضمن مشروعات "حياة كريمة" بالمنوفية

أحمد جودة - القاهرة - نقلة نوعية في الخدمات الحكومية بفضل "حياة كريمة"

رئيس الوزراء يتفقد مجمع خدمات المواطنين بقرية شما ضمن مشروعات "حياة كريمة" بالمنوفية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع خدمات المواطنين "المركز التكنولوجي" بقرية شما بمركز أشمون، وذلك خلال جولته اليوم بمحافظة المنوفية، حيث يُعد المجمع من أبرز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة لهم.

تصريحات محافظ المنوفية

أكد اللواء/ إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية، حيث يتيح للمواطن إنهاء معاملاته بسهولة ويسر دون عناء، مشيرًا إلى متابعته المستمرة لآراء المواطنين حول جودة الخدمات من أجل تطويرها بشكل دائم.

تفاصيل مجمع خدمات شما

استعرضت الدكتورة/ ولاء سعيد، مديرة المجمع، أبرز تفاصيل المشروع الذي أُنشئ على مساحة 690 م2 ويخدم نحو 84 ألف مواطن، موضحة أنه يضم مجموعة كبيرة من الخدمات تشمل الوحدة المحلية، التضامن الاجتماعي، التموين، البريد، الشهر العقاري، السجل المدني، بالإضافة إلى خدمات الأحوال المدنية، المرور، المعاشات، الحوالات الحكومية، دفع الفواتير، والمصروفات الدراسية.

توجيهات رئيس الوزراء

في ختام جولته، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة بالمجمع، والتأكد من سرعة إنجاز الإجراءات بما يلبي احتياجات المواطنين ويحقق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".