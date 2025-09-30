نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يفقد لاعبه أمام كهرباء الإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغيب محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة الفريق المقبلة، أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز.



ويستعد الأهلي لملاقاة كهرباء الإسماعيلية، السبت المقبل 4 أكتوبر، في تمام الساعة الخامسة مساء على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويغيب تريزيجيه عن اللقاء بداعي الإيقاف، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مشاركته في مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك.

تقدم الزمالك بهدف أول في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، بعد إعادتها بقرار من حكم الفيديو، حيث تصدى لها في المرة الأول عبدالله السعيد وأنقذها الحارس الدولي محمد الشناوي.

ونجح البديل حسين الشحات في إحراز هدف التعادل للنادي الأهلي في الدقيقة 71 وبعد 3 دقائق فقط من دخوله ملعب المباراة بعد تبادل للكرة مع محمد شريف.



ثم أحرز محمود تريزيجيه لاعب الأهلي، الهدف الثاني لفريقه في شباك الزمالك، بالدقيقة 78 من عمر اللقاء، لتصبح النتيجة تقدم الأحمر 2 / 1.

جاء الهدف من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح البديل حسين الشحات الذي قلب المباراة لصالح الأحمر.

كاد الزمالك يدرك التعادل في الدقيقة 90+3 بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى من لاعب الزمالك عبدالله السعيد قابلها بتسديدة رأسية عمرو ناصر ولكن ارتطمت بالعارضة ومن ثم إلى ركلة مرمى.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة، إرتقى بها إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد أن خاض 8 مباريات، فاز 4 مباريات وتعادل في ثلاث وخسر مباراة واحدة

أما الزمالك، فتجمد رصيده عند 17 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بعد أن خاض 9 مباريات، حقق الفوز في 5 منها، وتعادل في مباراتين، وتعرض لهزيمة واحدة.