عاجل- رئيس الوزراء يتفقد سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بأشمون لمتابعة توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يتفقد سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بأشمون لمتابعة توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة

رئيس الوزراء يتفقد سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بأشمون لمتابعة توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة

التوسع في أسواق اليوم الواحد لخدمة المواطنين

خلال جولته بمحافظة المنوفية اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بمدينة أشمون، حيث أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن هذه الأسواق تأتي ضمن خطة المحافظة للتوسع في نشرها بمختلف المراكز والقرى، لضمان وصول السلع للمواطنين بالقرب من أماكن إقامتهم، ودعم جهود الدولة في ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية.

16 سوقًا مماثلة على مستوى المحافظة

أوضح أسامة مصطفى عز الدين، مدير مديرية التموين بالمنوفية، أن سوق أشمون مقامة على مساحة 300 متر مربع أمام المدرسة الثانوية الصناعية العسكرية بشارع الثورة، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم حاليًا 16 سوقًا مماثلة.

وأضاف أن الهدف الرئيسي من هذه الأسواق هو توفير السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت، والأرز، والسكر، وغيرها، بأسعار مخفضة، بما يخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

تخفيضات تتراوح بين 15% و30% على السلع

قام رئيس الوزراء بجولة داخل السوق لمتابعة المعروضات ومستوى الأسعار، حيث شملت المنافذ تشكيلة واسعة من السلع الأساسية مثل الأرز، المكرونة، الزيت، العدس، الفول، السمن، الدقيق، الألبان، الخضروات، المنظفات، والمعلبات.

وأوضح مدير مديرية التموين أن العارضين بالسوق من كبار التجار والموردين، إلى جانب الشركة العامة لتجارة الجملة، لافتًا إلى أن نسبة التخفيض على السلع تتراوح بين 15% و30%، وهو ما يساهم في استقرار الأسعار وضمان وصول المنتجات للمستهلك بجودة عالية ودون وسيط.