نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال عبدالرحيم: فكرة إنشاء مدينة الصحفيين بدأت منذ عام 2004 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن فكرة إنشاء مدينة الصحفيين في السادس من أكتوبر بدأت منذ عامي 2004 – 2005 بحصول نقيب الصحفيين جلال عارف على قطعة أرض لبناء مدينة للصحفيين، ثم استكمل النقيب الراحل مكرم محمد أحمد المشروع وحصل على قطعة أرض إضافية في عام 2008، ثم بدأ الحجز للمدينة عام 2009.

وأكد عبد الرحيم خلال توقيع بروتوكول تعاون بين النقابة والهيئة العربية للتصنيع لبناء مدينة الصحفيين بحدائق أكتوبر، والتعاون المشترك في مجال المشروعات، التي تقوم بها الهيئة والمجالات العقارية والطاقة الخضراء والتدريب والتطوير، أن المشروع واجه منذ ذلك الحين مشكلات متعاقبة أدت إلى تعطيله وتأخر تنفيذه.

وأضاف عبد الرحيم: "اليوم نرى أن الله عوّضنا خيرًا بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، وهي مؤسسة ذات سمعة عالمية نثق فيها تمام الثقة، ونثق أن مشروع مدينة الصحفيين سيرى النور في أقرب وقت ممكن بجهود النقابة وجهود الهيئة العربية للتصنيع."