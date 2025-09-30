نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتفقد الأعمال الإنشائية لمستشفى أشمون المركزي الجديد لمتابعة تطوير المنظومة الصحية بالمنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يتفقد الأعمال الإنشائية لمستشفى أشمون المركزي الجديد لمتابعة تطوير المنظومة الصحية بالمنوفية

أولوية قصوى لتطوير القطاع الصحي

خلال زيارته اليوم إلى محافظة المنوفية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأعمال الإنشائية لمشروع مستشفى أشمون المركزي الجديد، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي أولوية بالغة لتطوير قطاع الصحة عبر إنشاء منشآت طبية جديدة وتحديث القائم منها، بما يتماشى مع استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق نقلة نوعية في جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

طفرة في الخدمات الطبية بالمنوفية

من جانبه، أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إلى أن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في القطاع الصحي، من خلال إنشاء 6 كيانات طبية كبرى، من بينها مستشفى أشمون المركزي الجديد، إلى جانب تطوير المستشفيات القائمة.

وأوضح أن الخدمات الصحية بالمحافظة تغطي أكثر من 4.7 مليون نسمة من خلال 20 مستشفى حكوميًا تضم 1441 سريرًا داخليًا، و342 سريرًا للرعاية المركزة، و206 حضانات أطفال، و241 جهاز تنفس صناعي، و53 غرفة عمليات، و511 ماكينة غسيل كلوي، و66 نقطة إسعاف.

إنجازات المبادرات الصحية الرئاسية

استعرض الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنجازات المبادرات الرئاسية في المحافظة، التي شملت مبادرات: الكشف الأمراض المزمنة، صحة المرأة، كبار السن، المقبلين على الزواج، الأم والجنين، المسح السمعي، الأنيميا والتقزم، وغيرها، موضحًا أن نسب التنفيذ تراوحت بين 74% و165%.

مستشفى أشمون الجديد: صرح طبي متكامل

اطلع رئيس الوزراء على تفاصيل المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.482 مليار جنيه، ويقام على مساحة 30 ألف متر مربع، بنسبة تنفيذ حالية وصلت إلى 62%، ومن المقرر الانتهاء منه في يونيو 2026.

ويضم المستشفى 272 سريرًا موزعة على تخصصات متعددة تشمل الأطفال، الرعاية المركزة، النساء والولادة، غسيل الكلى، الطوارئ، الحروق، والعناية الشاملة، إلى جانب مبانٍ خدمية و30 عيادة خارجية.

متابعة دقيقة وسرعة في التنفيذ

أكد محافظ المنوفية أن هناك متابعة دورية لتذليل العقبات ومضاعفة حجم الأعمال للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أن المستشفى سيكون نقلة نوعية للقطاع الصحي بالمحافظة.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء وحدات الغسيل الكلوي وغرف إقامة المرضى، ووجه بضرورة الاعتماد على المكون المحلي في تجهيزات المستشفى.