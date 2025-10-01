نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يهنئ الصين وبوتسوانا وتوفالو بمناسبة الأعياد الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جينبينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية.

وأوفد سيادته السيد محمد عاطف عبد الحميد الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة لنقل التهنئة بهذه المناسبة.

تهنئة بوتسوانا وتوفالو

كما أرسل الرئيس السيسي برقيات تهنئة أخرى إلى:

الرئيس دوما بوكو، رئيس جمهورية بوتسوانا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم بوتسوانا.

القس توفيجا فايفانو فالاني، الحاكم العام لتوفالو، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

تعزيز العلاقات الدولية

تأتي هذه البرقيات في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع مختلف دول العالم، والتأكيد على روابط الصداقة والتعاون مع الشعوب في مناسباتهم الوطنية.