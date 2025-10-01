محافظ شمال سيناء يزور مدينة رفح الحدودية ويتابع انتظام الدراسة بمدرستي المهدية ونجع شيبانة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 12:32 مساءً - زار اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، عدد من المدارس التي تقع بمركز مدينة ورفح الحدودية للاطمئنان على سير العملية التعليمية بالمدارس التي تقع بالمدينة ومتابعة المدارس التي تم رفع كفاءتها وإعادتها إلى العمل من جديد.

وتفقد المحافظ مدرسة المهديه برفح القريبة من خط الحدود الدولية، والتي كانت قد تضررت وأغلقت لفترة طويلة نتيجة الأوضاع الأمنية آنذاك، وتم رفع كفاءتها وإعادة افتتاحها وتسكين الطلاب بها بعد أن كانوا يدرسون الأعوام الماضية بأحد المدارس بقرية نجع شيبانه والتي كانت تبعد عنهم بمسافة كبيرة،

وواصل مجاور جولته الميدانية حيث قام بالمرور علي مدرسة نجع شيبانه والتي أنشئت بالجهود الذاتية خلال فترة الإرهاب وكانت تضم إلى جانب طلاب قرية شيبان طلاب من قرية المهديه المجاورة .

وأوضح محافظ شمال سيناء أنه بعد إعادة افتتاح مدرسة المهديه هذا العام تم نقل جميع الطلاب إليها، وهو ما يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستقرار المجتمعي بالقرى العائدة بعد استقرار الأمور الأمنية وعودة عوامل الأمن بالمنطقة .

ووجه المحافظ الشكر للعاملين بالمدرسة لجهودهم في تطويرها عن العام الماضي، كما أشرف على انتظام الطلاب خلال اليوم الدراسي، وناقش أولياء الأمور حول المنظومة التعليمية.

وخلال زيارته لقرى مركز مدينة رفح سلم محافظ شمال سيناء عدداً من المواطنين أوراقهم الثبوتية بقرى نجع شيبانه والمهديه القريبة من خط الحدود الدولية.

ووجه المحافظ الشكر للأستاذة نوال سالم، مديرة المجلس القومي للسكان بالمحافظة، ولجميع العاملين معها على جهودهم في معاونة المواطنين، مؤكداً أهمية توثيق كل ما يخص المواطن لضمان الحقوق وتأمين المستقبل تحت مظلة الدولة المصرية.

وعلى هامش اللقاء، استمع المحافظ لآراء الأهالي حول عدد من الموضوعات المجتمعية.