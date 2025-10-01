ضبط قائد سيارة صدم شابًا بدراجته النارية وأودى بحياته بالقطامية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 12:32 مساءً - في إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بالاصطدام بأحد الأشخاص حال قيادته دراجته النارية محدثًا إصابته التي أودت بحياته بالقاهرة، ولاذ قائد السيارة بالفرار، تبين بالفحص ورود إخطار لقسم شرطة القطامية من إحدى المستشفيات بوصول شخص متوفى متأثرًا بإصابته بجروح وكسور متفرقة إثر اصطدام سيارة به أثناء سيره بدائرة القسم ولاذ قائدها بالفرار.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وضبط قائدها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية اعتداء الأهالي عليه، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.