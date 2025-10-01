زيارة استثنائية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر المجيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 12:32 مساءً - بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم في مختلف المناسبات، فقد تقرر منح النزلاء زيارة استثنائية واحدة فقط خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 7/10/2025 حتى يوم الخميس الموافق 6/11/2025، على ألا تُحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لهم.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المتكاملة للنزلاء.