أخبار مصرية

نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال التطوير ويوجه بسرعة نقل المرافق المتعارضة والتوسعة بطريق الحفرية

0 نشر
0 تبليغ

  • نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال التطوير ويوجه بسرعة نقل المرافق المتعارضة والتوسعة بطريق الحفرية 1/2
  • نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال التطوير ويوجه بسرعة نقل المرافق المتعارضة والتوسعة بطريق الحفرية 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال التطوير ويوجه بسرعة نقل المرافق المتعارضة والتوسعة بطريق الحفرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بنطاق حي المنيرة الغربية ومركز أوسيم، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

حيث تفقد نائب محافظ الجيزة، أعمال التطوير والتوسعة بطريق الحفرية بنطاق حي المنيرة الغربية ومركز أوسيم بطول 2 كم ومتوسط عرض 20 متر تمهيدا لبدء أعمال الرصف حيث يربط الطريق بمحور كمال عامر ويمر أسفل الطريق الدائري كمحور مروري حيوي يساهم في نقل الحركة المرورية القادمة من مركز أوسيم إلى الطريق الدائري ومحور كمال عامر وتخفيف الازدحام المروري بمنطقة البراجيل.

ووجه الشهابي، بسرعة نقل المرافق المتعارضة مع أعمال الرصف ورفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من الأعمال في مواعيدها المحددة.

كما تابع نائب المحافظ ميدانيا أعمال تركيب بلاط الأنترلوك لمناطق مسجد البهواشي وعزبة اليمني ومسجد مراد وشارعي الشرفا وعمر بن الخطاب بعدد ٨٤ شارع بمدينة أوسيم.

وشدد نائب محافظ الجيزة، بتلافي جميع الملاحظات والانتهاء من الأعمال في مواعيدها المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، محمود حسين رئيس مركز اوسيم ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق  ومحمد نصحي مشرف مشروعات الرصف باوسيم بمديرية الطرق
وهاني عباس مدير عام شبكات مياة أوسيم وكرداسة وحسن رمضان مدير عام الصرف الصحي بأوسيم ومصطفي جمال مدير إدارة وسط الصرف بشركة مياة الحيزة ومسؤلي شركة كهرباء جنوب القاهرة وشركة المصرية للاتصالات والشركة المنفذة للأعمال.

IMG-20251001-WA0044
IMG-20251001-WA0044
IMG-20251001-WA0043
IMG-20251001-WA0043
IMG-20251001-WA0042
IMG-20251001-WA0042
IMG-20251001-WA0041
IMG-20251001-WA0041
IMG-20251001-WA0040
IMG-20251001-WA0040
IMG-20251001-WA0039
IMG-20251001-WA0039
IMG-20251001-WA0038
IMG-20251001-WA0038
IMG-20251001-WA0037
IMG-20251001-WA0037
IMG-20251001-WA0036
IMG-20251001-WA0036
IMG-20251001-WA0035
IMG-20251001-WA0035
IMG-20251001-WA0034
IMG-20251001-WA0034
IMG-20251001-WA0032
IMG-20251001-WA0032
IMG-20251001-WA0033
IMG-20251001-WA0033
IMG-20251001-WA0031
IMG-20251001-WA0031
IMG-20251001-WA0030
IMG-20251001-WA0030
IMG-20251001-WA0028
IMG-20251001-WA0028
IMG-20251001-WA0029
IMG-20251001-WA0029
IMG-20251001-WA0027
IMG-20251001-WA0027
IMG-20251001-WA0026
IMG-20251001-WA0026
IMG-20251001-WA0024
IMG-20251001-WA0024
IMG-20251001-WA0025
IMG-20251001-WA0025
IMG-20251001-WA0023
IMG-20251001-WA0023
IMG-20251001-WA0022
IMG-20251001-WA0022
IMG-20251001-WA0021
IMG-20251001-WA0021
IMG-20251001-WA0020
IMG-20251001-WA0020
IMG-20251001-WA0019
IMG-20251001-WA0019
IMG-20251001-WA0017
IMG-20251001-WA0017
IMG-20251001-WA0018
IMG-20251001-WA0018
IMG-20251001-WA0012
IMG-20251001-WA0012
IMG-20251001-WA0014
IMG-20251001-WA0014
IMG-20251001-WA0010
IMG-20251001-WA0010
IMG-20251001-WA0009
IMG-20251001-WA0009
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا