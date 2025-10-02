نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعدادي وثانوي.. طريقة التقديم والأوراق المطلوبة لمبادرة أشبال مصر المجانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأوراق والمستندات وطريقة تقديم طلاب صفوف المرحلة الإعدادية الثلاث والصفين الأول والثاني الثانوي في مبادرة أشبال مصر الرقمية" المجانية والتي تقدمها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتستهدف إعداد جيل متميز من طلاب المدارس المصرية في مختلف مجالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الأوراق والمستندات المطلوب تشمل التالى:

- صورة شهادة الميلاد.

- بيان النجاح 2024/2025.

بيان قيد بالمدرسة 2025/2026.

- صورة بطاقة الرقم القومي ساري (وجهين) لولى الأمر (الاب والام).

- يجب وضع كافة المستندات مجمعة في ملف PDF واحد بحجم لا يتعدى ٢ ميجا بايت وإرفاقه في استمارة التسجيل الالكترونية.

- ⁠

- ⁠

ويمكن التسجيل بطريقة سهلة وبسيطة من خلال الموقع الرسمي لمبادرة أشبال مصر الرقمية من خلال الرابط التالي

deci.gov.eg