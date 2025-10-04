نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بالحفاظ على الحرف التراثية والتوسع فيها لتوفير فرص عمل ودعم الاقتصاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على الحرف التراثية وتطويرها لتصبح أحد مصادر خلق فرص العمل ودعم الاقتصاد القومي.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب افتتاحه معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن المعرض يشهد تطورًا ملحوظًا عامًا بعد عام، ويُعد مصدر فخر لما يقدمه من دعم للحرفيين والمبدعين في مختلف المحافظات.

وأضاف رئيس الوزراء أن توسيع قاعدة العاملين في الحرف التراثية يسهم في تحسين دخل آلاف الأسر المصرية، فضلًا عن تعزيز فرص التصدير لهذه المنتجات المميزة التي تعكس الهوية المصرية.

كما أوضح أن معرض "تراثنا" هذا العام يضم أكثر من 1200 عارض، بينهم نحو 34% يشاركون للمرة الأولى، وهو ما يعكس حجم الدعم الحكومي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى أن أكثر من 80% من الشركات المشاركة نجحت في توفيق أوضاعها والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، في خطوة مهمة نحو دمج القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الاقتصادية للدولة.