عاجل- مدبولي: تنظيم معرض "تراثنا" للعام السابع يجسد اهتمام القيادة السياسية بالحرف اليدوية ودعم الحرفيين

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تنظيم معرض "تراثنا" للعام السابع على التوالي برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجسد مدى اهتمام القيادة السياسية بقطاع الحرف اليدوية والتراثية، باعتباره أحد أهم القطاعات القادرة على خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني.

وجاء ذلك خلال افتتاح رئيس الوزراء فعاليات معرض "تراثنا 2025" نيابة عن الرئيس السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول المشاركة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي.

وأشار مدبولي إلى أن المعرض يعكس التطور المتواصل في دعم الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة، مشددًا على أن الدولة تعمل على وضع منظومة متكاملة لدعم قطاع الصناعات اليدوية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف 2025–2030، لتصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية عالميًا.

وأوضح رئيس الوزراء أن معرض هذا العام يضم أكثر من ألف مشروع من 32 قطاعًا حرفيًا على مساحة 10 آلاف متر مربع، بمشاركة محافظات الصعيد وسيناء وحلايب وشلاتين، فضلًا عن مشاركة دول عربية وأجنبية منها تونس (ضيف الشرف)، والإمارات، والأردن، والجزائر، وباكستان.

وأضاف باسل رحمي أن الجهاز ضخ مليار جنيه لتمويل 25 ألف مشروع حرفي منذ عام 2014، مما وفر نحو 80 ألف فرصة عمل، لافتًا إلى أن 34% من العارضين يشاركون لأول مرة هذا العام، وأن المعرض يضم أيضًا عارضين من ذوي الهمم.

وخلال جولته، تفقد رئيس الوزراء أجنحة الوزارات والمؤسسات المشاركة، منها وزارة التضامن الاجتماعي، المجلس القومي للمرأة، مؤسسة حياة كريمة، وغرفة صناعة الأثاث بدمياط، وأشاد بمنتجات الحرفيين وخاصة من النوبة وحلايب وشلاتين، مؤكدًا حرص الدولة على استمرار المعرض سنويًا كمنصة لدعم الحرفيين والترويج للتراث المصري الأصيل.