نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يفتتح مصنعَي إنتاج الخامات الدوائية والمطهرات بشركة النصر للكيماويات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مصنعَي "إنتاج الخامات الدوائية" و"المطهرات" التابعين لشركة النصر للكيماويات الدوائية بمحافظة القليوبية، وذلك خلال زيارته لتفقد عدد من المصانع المطورة التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

رافق رئيس الوزراء خلال الزيارة كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى محافظ القليوبية وعدد من مسؤولي هيئة الدواء والشركة القابضة للأدوية.

وخلال الجولة داخل مصنع إنتاج الخامات الدوائية، اطلع رئيس الوزراء على غرفة التفاعلات ومراحل التعامل مع الخامات، حيث أشار الدكتور ياسر فوزي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، إلى أن المصنع يتضمن خطين لإنتاج الخامات الدوائية مثل الأسبرين، الباراسيتامول، الميتفورمين، والأملاح المعدنية (سترات، فوسفات وكربونات)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 700 طن سنويًا، ويغذي المصانع القابضة والمصانع الأخرى على مستوى الجمهورية.

أما مصنع المطهرات، فقد خضع لتطوير شامل استمر 9 أشهر بتكلفة 15 مليون جنيه، ويبلغ إنتاجه السنوي نحو 4 ملايين زجاجة، ما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأوضح العضو المنتدب أن عمليات التطوير شملت تحديث خطوط الإنتاج والبنية التحتية بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية، لتعزيز القدرة الإنتاجية للمصنعين في السوق المصرية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، ورفع كفاءة المصانع الوطنية لضمان الأمن الدوائي وتوفير منتجات عالية الجودة للمواطنين.