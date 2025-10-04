نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتفقد ويطلق مصانع مطورة لإنتاج الأدوية بوزارة قطاع الأعمال العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية اليوم في محافظة القليوبية لتفقد وافتتاح أربعة مصانع مطورة تابعة لشركة النصر للكيماويات الدوائية المملوكة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام.

رافق رئيس الوزراء خلال الزيارة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، منهم:

الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان

الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل

المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام

الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الجولة تأتي في إطار دعم القيمة المضافة للمنتج المحلي وإيجاد بدائل للأدوية المستوردة بأسعار تنافسية، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز السوق المحلية.

أعمال التطوير بالمصانع

الهدف الرئيسي: توفير بدائل محلية للأدوية والمنتجات الدوائية المستوردة

المكونات الجديدة: خطوط إنتاج مطورة وخطوط إنتاج للأقراص والكبسولات، المضادات الحيوية، مجموعات التحاليل الطبية، المعقمات والمطهرات، منتجات بيطرية، محاليل للغسيل الكلوي، مُثبتات ومُظهرات الأشعة الطبية، وغيرها من المنتجات الاستراتيجية.

تلبية الاحتياجات: تغطية نواقص أدوية السكر وبعض المستحضرات المستخدمة في غرف الرعاية المركزة للوقاية من العدوى البكتيرية.

معرض المنتجات

استعرض رئيس الوزراء ومرافقوه معرض منتجات الشركة، حيث قدمت الدكتورة أماني هارون، رئيس القطاع الفني للشركة القابضة للأدوية، شرحًا عن المنتجات المتنوعة، وأكدت حرص الشركة على توفير منتجات دوائية بأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين وتخفف الأعباء المالية عنهم.

وأوضحت أن الإنتاج الجديد بدأ بعد أعمال التطوير، ويغطي احتياجات السوق المحلية وهيئة الشراء الموحد بنسبة كبيرة، بما يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة قطاع الأعمال العام لدعم الصناعة الدوائية الوطنية، ورفع كفاءة المصانع، وتوفير الأدوية الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.