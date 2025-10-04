أحمد جودة - القاهرة - أسعار الوقود النهارده في مصر.. بنزين وسولار وكيروسين بدون تغيير

تعرف على أسعار البنزين والبوتاجاز والمازوت الرسمية اليوم 4 أكتوبر 2025.. سجلت أسعار البنزين والسولار في مصر استقرارًا جديدًا اليوم السبت 4 أكتوبر 2025، وذلك وفق آخر تحديث صادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. ويأتي هذا القرار في إطار المراجعة الدورية التي تجريها اللجنة كل ثلاثة أشهر لمتابعة أسعار الوقود عالميًا وربطها بالسوق المحلي، بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطن والدولة.

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي، جاءت أسعار الوقود المعتمدة في محطات البنزين على النحو التالي:

سعر لتر بنزين 95 سجل 19 جنيهًا.

سعر لتر بنزين 92 بلغ 17.25 جنيه.

سعر لتر بنزين 80 استقر عند 15.75 جنيه.

سعر لتر السولار وصل إلى 15.5 جنيه.

سعر لتر الكيروسين 15.5 جنيه.

سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 10،500 جنيه للطن.

أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم) تباع بسعر 200 جنيه.

دور لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

تعمل لجنة التسعير التلقائي على مراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر بالاعتماد على أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إلى جانب تكاليف النقل والتوزيع. ويهدف هذا النظام إلى منع حدوث تقلبات مفاجئة في الأسعار وتوفير آلية شفافة لتحديد التكلفة الحقيقية للمنتجات البترولية.

تأثير استقرار أسعار الوقود على الأسواق

يسهم استقرار أسعار البنزين والسولار في دعم استقرار أسعار السلع والخدمات الأخرى، خصوصًا مع ارتباط النقل والشحن بالوقود بشكل مباشر. كما يُخفف من الأعباء على المواطنين، ويمنح فرصة للتجار وشركات النقل لوضع خطط أكثر وضوحًا بعيدًا عن التذبذبات السعرية.

التوقعات المستقبلية

يرجح خبراء الطاقة أن تظل الأسعار مستقرة نسبيًا خلال الربع الأخير من العام الحالي، خاصة مع تراجع أسعار النفط العالمية نسبيًا خلال الفترة الماضية، فضلًا عن سياسات الدولة الهادفة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين تكلفة الاستيراد ودعم المواطنين.

أسعار أنبوبة الغاز في مصر اليوم