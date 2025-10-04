نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء: أراضي طرح النهر لا يجوز الزراعة أو البناء عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أراضي طرح النهر تُعد أراضٍ لا يجوز الزراعة عليها أو البناء فيها، مشددًا على أن الحفاظ على هذه الأراضي أمر ضروري لمنع المخاطر الناتجة عن الفيضانات.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أنه تابع مع محافظ المنوفية أوضاع المناطق المتضررة من غمر مياه النيل، موجهًا بتقديم كافة المساعدات والإعانات للمتضررين، مشيرًا إلى أن الأراضي التي غمرتها المياه تعتبر ملكًا للدولة وتخضع لإدارتها.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء في إطار جهود الحكومة لمواجهة آثار الفيضانات وحماية الأرواح والممتلكات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدام أراضي طرح النهر.