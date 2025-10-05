رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حماة الأرض" لبحث أوجه التعاون المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أكتوبر 2025 10:28 صباحاً -

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور محمد زيادة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماة الأرض، لبحث أوجه التعاون المشترك وإطلاق مسابقة "حماة الأرض للاستدامة" بالقطاع الصحي، والمقرر تدشينها خلال الملتقى السنوي للهيئة في نوفمبر المقبل.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن المسابقة تستهدف جميع المستشفيات التي تتجاوز طاقتها الاستيعابية 40 سريرًا من مختلف القطاعات سواء القطاع الحكومي أو الأهلي أو الخاص، وذلك بما يعكس شمولية المبادرة وأثرها الواسع.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الهدف من الجائزة هو تحفيز المنشآت الصحية على دمج معايير الاستدامة ضمن ممارساتها اليومية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، لافتًا أن المسابقة ترتكز على ثمانية أهداف رئيسية، تشمل: تشجيع المنشآت الصحية على إدماج الاستدامة في أنشطتها اليومية، وتعزيز دور الرعاية الصحية في تحقيق أهداف التنمية، وتطوير بيئة عمل آمنة ومحفزة على الإنتاجية، وتشجيع الابتكار في إدارة الموارد، وترسيخ ثقافة التقييم الذاتي، إلى جانب الالتزام بالتشريعات البيئية، وتحفيز الاستثمار في المؤسسات المستدامة، وخلق بيئة تنافسية بين المنشآت تعزز التميز المؤسسي.

وفي السياق ذاته، لفت الدكتور أحمد السبكي إلى أن لجنة التحكيم التي ستقيم المشاركات سيتم تشكيلها من خبراء محليين ودوليين مرموقين لضمان الشفافية والحياد، مشيرًا إلى أن المسابقة ستحظى برعاية عدد من الوزارات على رأسها الصحة والسكان، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، بما يعكس تكامل مؤسسات الدولة لدعم الاستدامة الصحية.

وأضاف أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك رصيدًا مميزًا في هذا المجال، حيث سبق أن حصدت الجائزة الذهبية من الاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF) لعام 2024 في فئة "التميز في المسؤولية الاجتماعية والبيئية"، تقديرًا لجهودها في دمج معايير الاستدامة وحماية البيئة ضمن استراتيجياتها وخدماتها، مؤكدًا أن هذا الفوز الدولي يمثل اعترافًا عالميًا بريادة التجربة المصرية، وحافزًا لمواصلة التوسع في هذا المسار عبر مبادرات مثل "درع حماة الأرض".

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد زيادة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حماة الأرض" أن أهم ما يميز هذه المسابقة هو أنها تهدف إلى تعزيز الصحة العامة من خلال تحويل أهداف التنمية المستدامة الـ 17 إلى أهداف واضحة وقابلة للقياس. وقال: "إن ما يميز هذه المسابقة هو قدرتها على توفير مؤشرات دقيقة وهادفة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقطاع الصحي، مما يعزز فعالية الاستراتيجيات الصحية المستدامة في المنشآت"، وأضاف: معايير التقييم في المسابقة تستند إلى 17 مؤشرًا رئيسيًا مستمدة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة (SDGs)، بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وقال رئيس مجلس أمناء حماة الأرض: "نسعى جاهدين لتعزيز العدالة والشمولية في الرعاية الصحية، وفي الوقت نفسه، نركز على تطوير برامج تدريبية لتمكين كوادرها".

وفيما يتعلق بالبُعد البيئي، أوضح الدكتور زيادة أن المسابقة تركز على إدارة المخلفات الطبية والخطرة وتطبيق الإدارة البيئية المستدامة، قائلًا: "نسعى لتشغيل الأنظمة الخضراء وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تفعيل نظم النقل المستدام، وإدارة النفايات بشكل متكامل، والاستخدام الرشيد للمياه وتدويرها".

واختتم الدكتور زيادة قائلاً: "إن هذه المسابقة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، وتعكس إيماننا العميق بقضايا الصحة العامة والاستدامة وأهميتها البالغة على صحة المصريين وجودة حياتهم".

هذا، وشهد الاجتماع مشاركة كل من الدكتورة ريهام فاروق، أمين عام مؤسسة حماة الأرض، ومن جانب هيئة الرعاية الصحية الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الاكتوارية والمالية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتورة ريهام الشناوي، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، والدكتورة مها سعيد، مدير وحدة اليقظة الدوائية بالهيئة.