عاجل- رئيس الوزراء يُشكل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري

أحمد جودة - القاهرة - تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي..

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام الوطني، تستعين بالخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يواكب التغيرات العالمية المتسارعة في مجال الإعلام والاتصال.

وتهدف اللجنة إلى إعداد خطة استراتيجية متكاملة لتطوير الإعلام المصري، تتضمن توصيف الوضع الراهن، وتحديد التحديات التي تواجه القطاع الإعلامي، مع وضع مستهدفات واضحة وآليات تنفيذ دقيقة، تُمكّن الإعلام الوطني من أداء رسالته بفاعلية.

وجاء القرار بناءً على ما عرضه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتنسيق مع رئيسي الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

تشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري

نص القرار على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضوية كل من:

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد من الشخصيات الإعلامية البارزة والخبراء، من بينهم:

عصام الأمير، عادل حمودة، الدكتورة منى الحديدي، خالد البلشي، الدكتور طارق سعدة،

الدكتور عبد المنعم سعيد، الدكتور حسين أمين، الدكتور محمد شومان،

وعدد من رؤساء التحرير والإعلاميين البارزين مثل طارق نور، مجدي الجلاد، عمرو عبد الحميد، خالد أبو بكر، شريف عامر، وغيرهم من الخبراء في الإعلام الرقمي والتحول التكنولوجي.

مهام اللجنة وآليات العمل

ووفقًا للقرار، تتولى اللجنة إعداد تقرير شامل بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات التنفيذ خلال شهرين من تاريخ صدور القرار، على أن يرفع رئيس اللجنة التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على السيد رئيس الجمهورية.

كما نص القرار على تشكيل لجان فرعية بقرار من رئيس اللجنة الرئيسية، يرأس كل منها أحد الأعضاء، وتضم عددًا مناسبًا من المتخصصين والخبراء، وتُحدد اختصاصاتها بوضوح، على أن تقدم تقاريرها خلال شهر من تاريخ تشكيلها.

ويأتي هذا القرار ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير منظومة الإعلام المصري، بهدف بناء إعلام وطني حديث ومؤثر، يعتمد على المهنية والموضوعية والتطور الرقمي، ويسهم في دعم الوعي العام وبناء الإنسان المصري.