اكتمال عقد المتأهلين الى الدور نصف النهائي لكأس نادي الحمراء

الحمراء من سيف الهطالي: أفرزت مباريات الإياب في بطولة كأس نادي الحمراء لكرة القدم عن هوية الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي حيث تمكن فريق الوحدة من حجز مقعده بعد فوزه المستحق على فريق العارض بثلاثية نظيفة سجلها أحمد بن سرور العبري هدفين واليـقضان بن سالم العبري هدفا واحدا ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة كل من أحمد بن سرور العبري من الوحدة ومحمد بن خميس المياحي من العارض وفي اللقاء الثاني حسم التعادل السلبي مواجهة الشباب ووادي غول وحصل على جائزة أفضل لاعب محمد بن مرهون العبري من الشباب والخطاب بن علي الخاطري من وادي غول وكانت جولة الذهاب قد شهدت فوز الوحدة على العارض بثلاثة أهداف مقابل هدف وفوز وادي غول على الشباب بهدفين مقابل هدف ليتأهل إلى المربع الذهبي فرق الوحدة والشروق ووادي غول والنصر حيث ستقام مباريات نصف النهائي مساء الجمعة القادم بنظام خروج المغلوب على الملعب الرئيسي للنادي لتحديد الفريقين الصاعدين إلى النهائي.

