استئناف الانتخابات البرلمانية فـي التشيك

براغ ـ د ب أ: تتواصل الانتخابات البرلمانية في جمهورية التشيك، ولا توجد توقعات أو تنبؤات مبنية على استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع. ويتوجه أكثر من 8 ملايين مواطن في التشيك إلى مراكز الاقتراع لانتخاب مرشحين لمجلس النواب الذي يضم 200 مقعد وهو المجلس الأكثر أهمية بين غرفتي البرلمان في براغ. وحصل حزب آنو (نعم) الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق الشعبوي اليميني أندريه بابيش على 3ر29 % من الأصوات في استطلاع أجرته وكالة إس.تي.إي.إم. ومن ناحية أخرى، حصل تحالف المحافظين سبولو (معا) الذي يتزعمه رئيس الوزراء بيتر فيالا على 5ر20 %. وخلال الحملة الانتخابية، أكد ائتلاف فيالا المؤلف من أربعة أحزاب دعمه لأوكرانيا وخططه لبناء جيش أقوى.

