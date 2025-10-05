نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بعضوية طارق نور وخالد صلاح والجلاد.. رئيس الوزراء يُشكل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام الوطني، تتضمن توصيف الوضع الراهن، والتحديات، والمستهدفات، والجهات المسؤولة عن التنفيذ، بما يضمن مواكبة الإعلام المصري للتغيرات العالمية المتسارعة وتمكينه من أداء دوره بفاعلية.

وأوضح القرار أن اللجنة ستتولى إعداد خطة متكاملة لتطوير الإعلام المصري من خلال توصيف الوضع الحالي بدقة، وتحديد التحديات الجوهرية التي تواجه المؤسسات الإعلامية، مع اقتراح حلول عملية وهيكل تنظيمي حديث يواكب التطورات التكنولوجية والرقمية في مجال الإعلام.

وجاء القرار بناءً على ما عرضه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتنسيق مع رئيسي الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

تشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري

تضم اللجنة في عضويتها نخبة من كبار الإعلاميين والصحفيين والخبراء في مجالات الإعلام التقليدي والرقمي، برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضوية كل من:

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عصام الأمير، عادل حمودة، الدكتورة منى الحديدي، خالد البلشي، الدكتور طارق سعدة، الدكتور عبد المنعم سعيد، الدكتور حسين أمين، الدكتور محمد شومان، وعدد كبير من القيادات الإعلامية والصحفية.

كما تضم اللجنة شخصيات إعلامية بارزة من القطاع الخاص والعام، من بينهم:

طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،

مجدي الجلاد، رئيس تحرير مواقع أونا – مصراوي – كونسولتو – يلا كورة – شيفت،

خالد صلاح، كاتب صحفي ورئيس تحرير اليوم السابع السابق،

إلى جانب عصام كامل، علاء الغطريفي، عمرو عبد الحميد، خالد أبو بكر، شريف عامر، نشوى جاد، سمير عمر، مدحت العدل، خالد البرماوي، هيثم الصاوي، جمال الشاعر، عبد الرحيم كمال، إيناس جوهر، حسن المستكاوي، والدكتور هبة شاهين، وعدد من رؤساء التحرير والإعلاميين.

مهام اللجنة وآليات التنفيذ

تتولى اللجنة إعداد تقرير شامل بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات التنفيذ خلال شهرين من تاريخ صدور القرار، على أن يُعرض التقرير على رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى رئيس الجمهورية.

كما نص القرار على تشكيل لجان فرعية بقرار من رئيس اللجنة الرئيسية، تضم خبراء ومتخصصين من داخل وخارج اللجنة، تُحدد اختصاصاتها بوضوح، وتقدم تقاريرها خلال شهر من تاريخ تشكيلها.

هدف القرار

يأتي هذا القرار في إطار رؤية الدولة لتطوير منظومة الإعلام المصري، بهدف بناء إعلام وطني حديث ومؤثر يعتمد على الاحترافية والمهنية والتقنيات الرقمية الحديثة، ويساهم في دعم الوعي الوطني، وتعزيز ثقة الجمهور في المنظومة الإعلامية المصرية، بما يواكب استراتيجية التحول الرقمي ورؤية مصر 2030.