نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عادل حمودة.. صوت الجرأة المهنية وعميد الصحافة الاستقصائية في اللجنة الإعلامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار بيان مجلس الوزراء إلى أن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري تضم أسماء إعلامية وصحفية عريقة ساهمت في تشكيل الوعي العام لعقود، ومنهم الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، أحد أبرز رموز الصحافة المصرية.

وأوضح البيان أن اختيار حمودة جاء تقديرًا لتاريخه الطويل في الصحافة الاستقصائية والتحليل السياسي، ودوره في بناء جيل من الصحفيين المهنيين الملتزمين بالمعايير الوطنية والمهنية.

ومن المقرر أن يشارك حمودة في صياغة المحاور المرتبطة بـ المعايير الأخلاقية والمهنية للإعلام، وتعزيز دور الصحافة الاستقصائية كأحد أعمدة التنوير والمساءلة في المجتمع المصري.

عادل حمودة.. عميد الصحافة التحقيقية وصوت الجرأة المهنية

يحمل الكاتب الصحفي عادل حمودة مسيرة مهنية طويلة تمتد لعقود، شغل خلالها مناصب بارزة منها رئيس تحرير جريدة دوت الخليج، ويُعرف بجرأته في تناول القضايا السياسية والاجتماعية الحساسة.

عُرف حمودة بكونه أحد أعمدة الصحافة المصرية التي مزجت بين التحقيق الصحفي العميق والكتابة النقدية الهادفة.

من المنتظر أن يسهم وجوده في اللجنة بتعزيز مفاهيم حرية الرأي والتوازن في التغطية الإعلامية، مع الحفاظ على المهنية والالتزام الوطني في تناول القضايا العامة.