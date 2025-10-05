نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وجاء نص البرقية كالتالي:

"يطيب لي يا سيادة الرئيس أن أبعث لسيادتكم بخالص تهنئتي وتهنئة مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بمناسبة انتصار أكتوبر العظيم الذي تحقق على أيدي رجال قواتنا المسلحة البواسل بما قدموه من تضحيات وبطولات شهد لها العالم أجمع وأعاد للعسكرية المصرية وللأمة العربية عزتها وكرامتها.

داعين المولى عز وجل أن يديم على سيادتكم دوام التوفيق والتقدم، ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة بالتوفيق لتواصلوا مسيرة العطاء من أجل تحقيق طموحات شعب مصر العظيم نحو مستقبل مشرق وزاهر."

كما وجّه محافظ الجيزة برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة القوات المسلحة بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.