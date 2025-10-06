نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على وظائف وزارة الخارجية السعودية 1447/2025 للرجال عبر منصة "مسار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدء استقبال الطلبات إلكترونيًا من 6 حتى 12 أكتوبر 2025

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة للرجال للعام 1447هـ / 2025م، عبر منصة "مسار" الإلكترونية، وذلك وفق نظام النقل للموظفين الحكوميين من الدرجة السادسة حتى الثامنة، في إطار جهود الوزارة لاستقطاب كوادر وطنية مؤهلة وكفؤة للعمل في أجهزتها المختلفة داخل المملكة وخارجها.

آلية التقديم عبر منصة «مسار»

أوضحت الوزارة أن التقديم يتم بشكل إلكتروني فقط عبر منصة مسار، من خلال الخطوات التالية:

• تسجيل الدخول إلى منصة مسار باستخدام بيانات النفاذ الوطني.

• إدخال رقم الأحوال الشخصية ورمز التحقق.

• البحث عن وظائف وزارة الخارجية ضمن الإعلانات المتاحة.

• اختيار الوظيفة المناسبة حسب المؤهل والخبرة.

• تعبئة استمارة التقديم بدقة بالبيانات الشخصية المطلوبة.

• رفع المستندات والوثائق الرسمية المطلوبة كاملة.

• الضغط على خيار “تقديم الطلب” لإرسال النموذج إلكترونيًا.

موعد التقديم واستقبال الطلبات

حددت وزارة الخارجية السعودية موعد استقبال طلبات التوظيف ليبدأ من يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025م ويستمر حتى مساء الأحد 12 أكتوبر 2025م.

ودعت الوزارة جميع الراغبين في التقديم إلى المسارعة بالتسجيل قبل انتهاء الموعد المحدد، مؤكدة أن باب التقديم سيُغلق تلقائيًا بعد هذا التاريخ.

شروط التقديم في وظائف وزارة الخارجية

بيّنت الوزارة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، وجاءت على النحو التالي:

• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

• يتمتع بـ حسن السيرة والسلوك.

• ألا يكون قد صدر بحقه حكم في قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة.

• أن يكون من موظفي الدولة في الدرجات من السادسة حتى الثامنة.

• أن يحمل مؤهلًا علميًا مناسبًا يتوافق مع طبيعة الوظيفة المطلوبة.

هدف التوظيف واستراتيجية الوزارة

تسعى وزارة الخارجية من خلال هذه الخطوة إلى استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة لدعم مختلف قطاعاتها، بما يسهم في تطوير الأداء الإداري والمهني داخل الوزارة، ورفع كفاءة العمل الدبلوماسي والإداري بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على تمكين الكوادر الوطنية في مختلف المجالات الحكومية.