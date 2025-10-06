نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: نعتز بخبرة العناني ومسيرته المشرفة وفوزه بمنصب مدير اليونسكو انتصار جديد للدبلوماسية المصرية واعتراف عالمي بالكفاءة الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فوز يؤكد قوة الحضور المصري في المؤسسات الدولية

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بفوز المرشح المصري الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المرموقة التي باتت تحظى بها مصر على الساحة الدولية، ويُعد تتويجًا جديدًا لنجاحات الدولة في المحافل الأممية.

فوز يؤكد قوة الحضور المصري في المؤسسات الدولية

وأوضح رئيس الوزراء أن اختيار الدكتور العناني لهذا المنصب الرفيع يعبر عن ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية وقدرتها على إدارة المؤسسات الكبرى باحترافية واقتدار، مؤكدًا أن مصر استطاعت خلال الأعوام الأخيرة تعزيز حضورها في المنظمات الإقليمية والدولية بفضل جهودها في مجالات الثقافة، والتعليم، وحماية التراث الإنساني.

مدبولي: نعتز بخبرة العناني ومسيرته المشرفة

أعرب الدكتور مدبولي عن اعتزازه بالمسيرة الحافلة للدكتور خالد العناني، مشيرًا إلى أنه نموذج للمسؤول الوطني الذي يجمع بين الكفاءة العلمية والرؤية الإدارية الواسعة.

وأضاف أن عناني ترك بصمات واضحة خلال توليه وزارة السياحة والآثار، إذ شهدت تلك الفترة قفزات نوعية في مشروعات التراث والترويج السياحي، ما أهّله ليتولى قيادة منظمة بحجم اليونسكو بثقة واقتدار.

تقدير للدبلوماسية المصرية وفرق العمل الوطنية

وجه رئيس الوزراء تحية تقدير وامتنان إلى رجال الدبلوماسية المصرية وجميع فرق العمل التي ساندت المرشح المصري في مسيرته نحو المنصب الأممي، مؤكدًا أن هذا الفوز هو نتيجة جهد جماعي وتنسيق وطني متكامل بين مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن هذا النجاح يجسد الإرادة المصرية القوية في دعم الثقافة والتعليم والابتكار، وترسيخ دور مصر كقوة ناعمة مؤثرة في العالم.

رؤية جديدة لليونسكو برؤية مصرية عالمية

وأكد رئيس الوزراء ثقته في أن قيادة الدكتور خالد العناني لمنظمة اليونسكو ستفتح آفاقًا جديدة للعمل الدولي المشترك، وستُحدث نقلة نوعية في أداء المنظمة بما يتماشى مع التحديات العالمية المعاصرة.

وأوضح أن الرؤية المصرية الجديدة التي يحملها العناني تقوم على دعم التنمية المستدامة، وصون التراث الإنساني، وتعزيز التعليم والمعرفة والإبداع كأسس لبناء مستقبل أفضل للبشرية.