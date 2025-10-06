نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور خالد العناني يتولى منصب المدير العام لمنظمة اليونسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بخالص التهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، خلال انتخابات المجلس التنفيذي في دورته الـ222 التي عُقدت اليوم بمقر المنظمة في باريس.

وأكد عاشور أن هذا الفوز الرفيع يُعد تتويجًا لجهود القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية، ويعكس التقدير الدولي للكفاءات العلمية والإدارية التي تمتلكها مصر، كما يعزز قدرة مصر على المساهمة الفعّالة في دعم أهداف ورسالة اليونسكو في مجالات التعليم والثقافة والعلوم.

يُذكر أن الدكتور خالد العناني حاصل على درجة الدكتوراه في علم المصريات من جامعة بول فاليري بفرنسا، ويشغل منصب أستاذ علم المصريات بجامعة حلوان، بالإضافة إلى توليه مناصب تنفيذية بارزة منها وزير الآثار ووزير السياحة والآثار سابقًا. كما حصل على العديد من الأوسمة الدولية تقديرًا لإسهاماته العلمية والثقافية.

أهمية المنصب

ويُعد منصب المدير العام لليونيسكو من أعلى المناصب الدولية تأثيرًا، إذ يمنح صاحبه القدرة على تحديد أولويات المنظمة في مجالات التعليم والثقافة والعلوم على مستوى العالم، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لدعم المشاريع التنموية والمعرفية.

ويأتي فوز خالد العناني في وقت تسعى فيه مصر لتعزيز حضورها الدولي ومكانتها في المؤسسات العالمية، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في قدرات الكفاءات المصرية على إدارة ملفات عالمية معقدة وتحقيق أهداف استراتيجية ترتبط بالتعليم والثقافة والحفاظ على التراث العالمي.

التهنئة

وعبر أعضاء المجتمع الأكاديمي في مصر، وأعضاء اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، عن تهنئتهم الخالصة للدكتور العناني متمنين له دوام التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، بما يعزز دور منظمة اليونسكو على مستوى العالم.



دور خالد العناني في تعزيز التعاون الدولي

من المتوقع أن يسهم الدكتور خالد العناني في تعزيز أطر التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في اليونسكو، من خلال إطلاق مبادرات تعليمية وثقافية جديدة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة، ودعم المشاريع البحثية التي تعنى بالتراث العالمي وحماية المواقع الأثرية. كما سيعمل على تعزيز برامج التعليم المستدام وتطوير سياسات الابتكار العلمي، بما يدعم أهداف الأمم المتحدة في التنمية المستدامة ويُعزز مكانة مصر كفاعل مؤثر على الساحة الدولية.