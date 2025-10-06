نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرب أكتوبر.. حكاية أشهر 3 كلمات اربكت العدو الصهيوني قبل لحظات من انطلاق حرب العزة والكرامة في المقال التالي

حرب أكتوبر، تعد حرب أكتوبر 1973 واحدة من أهم الحروب التي خاضها العرب ضد العدو الصهيوني خلال السنوات الماضية.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية اليوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2025 بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وعودة الأراضي المصرية بكاملها إلى الوطن بعد تواجد قوات الاحتلال بها لمدة 6 أعوام، والتغلب على أسطورة خط بارليف المنيع، وهزيمة أسطورة الجيش الذي لايقهر.

حرب أكتوبر 1973

الإعداد للحرب

وأثناء التخطيط والإعداد لحرب أكتوبر، كانت ترغب القيادة العامة للقوات المسلحة وقتها والرئيس المصري محمد أنور السادات في وضع كلمه سر مشفرة تكون غير معلومة لدى العدو الصهيوني عند إصدار الأوامر ببدأ الحرب، بحيث لا يتخذ العدو احتياطته أثناء إصدار الأوامر بالهجوم وعبور الجانب الآخر للقنال.

تفاصيل اختيار شفرة حرب أكتوبر 1973

وكان يرغب الرئيس المصري محمد أنور السادات في وضع طريقه يتغلب بها على فك الشفرة المصرية التي كانت تتم من الجانب الإسرائيلي بكل سهولة، وتفادي هذا الأمر وقت بداية الحرب.

اقترح الجندي أحمد إدريس وقتها على الضباط المسؤل عنه فكرة غريبة وهي عبارة عن استخدام اللغة المصرية النوبية وقالهم "نرطن نوبي" أي نتحدث أو نتكلم بالغة النوبية، والتي كانت غير شائعة حينها، وكانت تقوم هذه الفكرة على أن يرسل الشفرة جندي نوبي ويستقبلها من الطرف الآخر جندي نوبي أخر.

وصلت هذه الفكرة للرئيس الراحل محمد أنور السادات وطلب أن يقابل الجندي أحمد إدريس شخصيًا في مكتبه.

أعجب الرئيس بهذه الفكرة وأمر باستخدامها في ساعة الصفر، كما أمر الجندي النوبي أحمد إدريس بعدم الإفصاح عن هذه الفكرة لأي شخص مهما كان لأن هذه الفكرة أصبحت سر عسكري.

ومن العوامل التي ساعدت على إستخدام اللهجه النوبية في حرب أكتوبر 1973، أن هذه اللغة شائعة بين أهلها فقط، ولا يعلمها أهل مدن القاهرة أنفسهم والمدن المحيطة بها، وليس لها قاموس يمكن من خلاله تَعَلُمَ أساس هذه اللغة.

وكانت الثلاث كلمات التي تم استخدامهم لاعطاء إشارة البدء بالهجوم يوم السبت 6 أكتوبر 1973 كالآتي: