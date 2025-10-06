نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري خالد العناني يفوز بمنصب مدير عام اليونيسكو في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - فاز المصري خالد العنانى بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة اليونيسكو، كأول مصري وعربى يفوز برئاسة المنظمة الأممية، حسب ما اعلنه السفير المصري لدي باريس.

وعقدت جلسة انتخابات المدير العام الجديد لمنظمة اليونيسكو، على مدى الساعات الماضية، وتنافس العناني المرشح المصري والعربي، خلال الدورة 222 للمجلس التنفيذي لليونيسكو في باريس، مع نظيره الكونغولي فيرمين إدوار ماتوكو، لاختيار الشخصية التي ستقود المنظمة في مرحلة شديدة الحساسية عالميا، ليحسم الأمر فيما للمرشح المصري.

وأعرب العناني بعد فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة اليونيسكو، عن شكره لبلده مصر التى أوكلته بهذه المهمة، وجامعة الدول العربية التي دعمته والقارة الأفريقية والاتحاد الإفريقي الذى تبنى ترشيحه 3 مرات والتي أعطته ثقتها.

وأضاف العناني خلال كلمة له بعد الفوز بالمنصب "فوزى بهذا المنصب ثقة وهدية، وسوف أتعاون مع كل البلدان وأعمل مع الجميع دون أجندات جغرافية، حتى التي لم تصوت لي دون تمييز".

وشغل خالد العناني من قبل منصر وزير السياحة والآثار المصري (22 ديسمبر 2019 - 13 أغسطس 2022) ووزير الآثار (23 مارس 2016 - 21 ديسمبر 2019)؛ أول وزير يتولى الحقيبتين معا منذ فصلهما عام 1966، وهو أستاذ علوم المصريات بقسم الإرشاد السياحي - كلية السياحة والفنادق - ج حلوان (عضو هيئة تدريس منذ 1993).

وحصل العناني على وسام فارس جوقة الشرف - فرنسا (2025)؛ وسام الشمس المشرقة - اليابان (2021)؛ وسام الاستحقاق - بولندا (2020)؛ وسام فارس في الفنون والآداب - فرنسا (2015).