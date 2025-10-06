نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عميد طب قصر العيني: فوز الدكتور خالد العناني باليونسكو فخر لمصر وتجسيد لريادة عقولها المضيئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدّم الدكتور حسام صلاح مراد عميد كلية الطب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة بخالص التهنئة وأصدق مشاعر الفخر للدكتور خالد العناني، بمناسبة فوزه المستحق بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

وأكد الدكتور حسام صلاح أن هذا الإنجاز الكبير يُجسد المكانة المرموقة التي بلغتها الكفاءات المصرية على الساحة الدولية، ويُعد انعكاسًا لما تمتلكه مصر من عقول مضيئة وقدرات قيادية قادرة على تمثيل الوطن في أرفع المحافل العالمية.

كما أعرب عن اعتزازه بما حققه الدكتور خالد العناني من مسيرة علمية ومهنية حافلة بالعطاء والتميز، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في قيادة المنظمة، ومواصلة الإسهام في دعم التعليم والعلوم والثقافة على مستوى العالم، بما يعزز من الحضور المصري المشرّف في المحافل الدوليه.