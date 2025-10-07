نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يوجّه بفتح مسجد القبلتين على مدار 24 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خطوة ملكية تعكس اهتمام القيادة بتيسير أداء العبادات وتعزيز التجربة الدينية لزوار المدينة المنورة

في توجيه كريم يجسّد حرص القيادة السعودية على تهيئة أفضل الظروف للمصلين والزوار، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا بفتح مسجد القبلتين في المدينة المنورة على مدار 24 ساعة يوميًا، لتمكين المصلين من أداء الصلاة والعبادات في أي وقت من اليوم أو الليل دون قيود زمنية.

ويأتي هذا القرار امتدادًا لنهج المملكة في رعاية بيوت الله وتوفير أجواء روحانية ميسّرة لمرتاديها، بما يواكب رؤية السعودية في الارتقاء بالخدمات الدينية والسياحية في المدينتين المقدستين.

تيسير العبادة وتخفيف الازدحام

يهدف القرار الملكي إلى تسهيل أداء الصلوات لجميع المصلين والزوار، سواء من سكان المدينة أو القادمين من خارجها، مع تقليل الازدحام خلال أوقات الذروة.

وسيسهم فتح المسجد على مدار اليوم في تنظيم حركة الزوار والمعتمرين وتوزيع أوقات الزيارة بشكل أكثر مرونة، بما يتيح أداء الصلاة في أجواء مريحة وهادئة بعيدًا عن التكدّس أو الانتظار.

تعزيز الخدمات الدينية في المدينة المنورة

تُعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة في تحسين جودة الخدمات الدينية المقدمة للمصلين في المدينة المنورة، خاصة في المساجد التاريخية ذات الرمزية الدينية العالية.

كما تؤكد هذه المبادرة اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز تجربة الزوار وضمان راحتهم أثناء أدائهم للعبادات، وهو ما يعكس الصورة المشرقة للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.

مسجد القبلتين.. معلم تاريخي خالد

يُعتبر مسجد القبلتين أحد أبرز المعالم الإسلامية في المدينة المنورة، ويمتاز بمكانته التاريخية المميزة، إذ شهد حدثًا عظيمًا في تاريخ الأمة الإسلامية عندما تحوّلت فيه القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة أثناء صلاة النبي محمد ﷺ.

ويستقبل المسجد يوميًا آلاف المصلين والزوار من مختلف أنحاء العالم، الذين يحرصون على أداء الصلاة فيه واستشعار الأجواء الإيمانية الفريدة التي تميزه.

اهتمام متواصل من القيادة السعودية

يجسد هذا القرار جانبًا من رعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل كل ما يتعلق بأداء العبادات في أجواء مريحة وآمنة.

كما يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التطويرية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الدينية والسياحية في المدينة المنورة، بما يواكب مكانتها كواحدة من أقدس مدن العالم الإسلامي.

انعكاسات إيجابية على الزوار والمجتمع

من المتوقع أن يسهم فتح المسجد على مدار الساعة في:

• رفع الطاقة الاستيعابية للمصلين والزوار.

• تعزيز الروحانية وإتاحة الفرصة للتفرغ للعبادة في أوقات مختلفة.

• تحسين تجربة الزائرين للمدينة المنورة من الداخل والخارج.

• تنشيط السياحة الدينية ضمن رؤية المملكة 2030.

رسالة سامية من أرض الحرمين

يؤكد هذا القرار الملكي أن المملكة العربية السعودية مستمرة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتحرص على جعل بيوت الله مفتوحة أمام كل مصلٍّ في أجواء من الطمأنينة والسكينة، ليظل مسجد القبلتين منارةً للعبادة ومقصدًا للزائرين من شتى بقاع الأرض.