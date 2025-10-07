العالم اليوم - ملك الأردن يبحث مع الرئيس الأميركي خطة إنهاء حرب غزة

انتم الان تتابعون خبر ملك الأردن يبحث مع الرئيس الأميركي خطة إنهاء حرب غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 01:20 صباحاً - أفاد الديوان الملكي الأردني، الاثنين، بأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التطورات المتعلقة بخطة إنهاء الحرب في غزة.

وأضاف، أن العاهل الأردني بحث مع الرئيس الأميركي هاتفيا أبرز التطورات المتعلقة بالخطة التي طرحها لإنهاء الحرب على غزة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الكافية.

وشدد الملك عبد الله الثاني على أهمية العمل لاستعادة الاستقرار في المنطقة، وتجنب أي إجراءات تقوّض فرص تحقيق السلام.

وحذر من مخاطر التصعيد في الضفة الغربية والقدس.

كما تناول الاتصال الدور المحوري للولايات المتحدة في الإقليم، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.