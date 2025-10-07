نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| الكرملين يحذّر وترامب يلمّح، صواريخ توماهوك تهدد العلاقات بين موسكو وواشنطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، أنه اتخذ “نوعًا ما” قرارًا بشأن إرسال صواريخ “توماهوك” إلى أوكرانيا، في خطوة وُصفت بأنها قد تُعيد توتير العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، وقال ترامب في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض: "لقد اتخذت قرارًا، إلى حد كبير.. أعتقد أنني أريد معرفة ما يفعلون بها. كما تعلمون، إلى أين يرسلونها؟"

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه لا يسعى إلى تصعيد الصراع الأوكراني، بل يريد التأكد من كيفية استخدام تلك الصواريخ وأهدافها المحتملة.

بوتين: توريد صواريخ “توماهوك” إلى أوكرانيا يقوّض العلاقات الثنائية

من جانبه، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن أي خطوة لتزويد كييف بصواريخ “توماهوك” الأمريكية ستقضي على التوجهات الإيجابية التي بدأت بالظهور في العلاقات الروسية الأمريكية، وقال بوتين في مقابلة صحفية: "كانت هناك مناقشات حول توريد أنظمة أسلحة جديدة، بما في ذلك أنظمة بعيدة المدى وعالية الدقة مثل صواريخ توماهوك، لأوكرانيا.

وقد قلت بالفعل إن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تدمير علاقاتنا أو على الأقل الاتجاهات الإيجابية التي بدأت تتشكل".

واشنطن تبحث القرار النهائي.. وموسكو تحذر من “اللعب بالنار”

وفي تصريحات لشبكة فوكس نيوز، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن إدارة ترامب تناقش إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ “توماهوك كروز”، لكنه شدد على أن القرار النهائي بيد الرئيس الأمريكي وحده.

في المقابل، تعتبر موسكو أن توريد الأسلحة الغربية إلى كييف يعرقل أي تسوية سياسية محتملة، ويُورّط دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في النزاع القائم، محذّرة من أن هذه الخطوات تمثل "لعبًا بالنار".

روسيا: أي شحنات أسلحة إلى أوكرانيا هدف مشروع

من جهته، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.

كما أكد الكرملين في بيان رسمي أن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعيق المفاوضات الجارية، مشيرًا إلى أن الخطوات الأمريكية والأوروبية سيكون لها تأثير سلبي على فرص التهدئة في المنطقة.