نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى نصر أكتوبر 52.. رسائل شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية للمصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف يحتفون بنصر أكتوبر.. ملحمة العزة التي لا تنتهي

في ذكرى نصر أكتوبر 52.. رسائل شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية للمصريين.. احتفى الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف بذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد، مؤكدين أن هذه المناسبة تمثل رمزًا للبطولة والفداء ووحدة الشعب المصري خلف قواته المسلحة. وجاءت رسائل التهنئة لتعكس عمق التقدير لتضحيات الجيش المصري التي حفظت للوطن كرامته، ولتجدد الدعوة إلى تعزيز روح الإيمان والانتماء التي كانت أساسًا للنصر العظيم عام 1973.

شيخ الأزهر: نصر أكتوبر علامة خالدة في تاريخ مصر

تقدّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر، مؤكدًا أن هذا النصر أعاد لمصر والأمة العربية شرفها وكرامتها.

وشدد الإمام الأكبر على أن نصر أكتوبر سيظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن، ومصدر إلهام للأجيال الجديدة في التمسك بالإيمان بالله والوطن، مشيرًا إلى أن الجيش المصري أثبت أنه درع الأمة وسيفها، وأن سيناء ستظل رمزًا للنصر والسيادة مهما تغيرت الأزمنة.

دار الإفتاء: الاحتفال بانتصارات أكتوبر جائز شرعًا ومستحب وطنيًا

وفي السياق ذاته، قدّم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، التهنئة للرئيس السيسي والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى النصر، مؤكدًا أن ما يقوم به المصريون من احتفال سنوي بهذه الذكرى المباركة أمر جائز شرعًا ومستحب وطنيًا، لأنه يعكس شكر الله على نعمة النصر والأمن والاستقرار.

وأكدت دار الإفتاء أن الاحتفال بذكرى أكتوبر تجسيد للشكر والوفاء لأرواح الشهداء، وأنه يدخل في قول الله تعالى: «وذكّرهم بأيام الله»، مشيرة إلى أن النصر كان ثمرة إيمان صادق وتضحيات خالدة.

وزير الأوقاف: أكتوبر ليس مجرد ذكرى بل درس في الصمود والبناء

من جانبه، بعث الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، برسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش مصر العظيم، مؤكدًا أن نصر أكتوبر ليس حدثًا عابرًا في التاريخ، بل هو ملحمة خالدة ومعنى دائم للصمود والإرادة.

وأشار الوزير إلى أن الجنود المصريين في هذا اليوم الشامخ كانوا يتسلحون بالإيمان قبل السلاح، رافعين شعار "الوطن قبل أي شيء"، لتظل تلك الكلمات نبراسًا للأجيال القادمة.

كما أطلقت وزارة الأوقاف عبر منصتها الرقمية حملة تعريفية بعنوان "موسم الشهر"، لتسليط الضوء على الأبعاد الوطنية والتاريخية للنصر العظيم، وغرس قيم التضحية والانتماء في نفوس الشباب.

نصر أكتوبر.. إلهام للأجيال ودليل على تلاحم الشعب

أكدت المؤسسات الدينية أن نصر أكتوبر سيبقى درسًا خالدًا في الإيمان والوطنية، ورسالة تؤكد أن مصر لا تُهزم ما دام فيها جيش مخلص وشعب متماسك.

كما دعت المؤسسات إلى استلهام روح أكتوبر في مواجهة التحديات الراهنة، ومواصلة العمل والبناء من أجل وطن قوي وآمن ومستقر.

في الذكرى الـ52 لنصر أكتوبر، وجّه شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف رسائل تهنئة للرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري، مؤكدين أن النصر سيبقى رمزًا للعزة والوحدة، وأن الاحتفال بهذه الذكرى واجب وطني يعكس الوفاء لتضحيات الأبطال.