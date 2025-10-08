نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- خالد العنانى يتسلم إدارة اليونسكو رسميًا منتصف نوفمبر كأول مصري وعربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار الأسبق، لتسلم مهام منصبه رسميًا كـ مدير عام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، منتصف نوفمبر المقبل، بعد اعتماده رسميًا من قبل المؤتمر العام لليونسكو الذي يُعقد هذا العام في مدينة سمرقند بأوزبكستان خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2025.

تثبيت القرار وبدء المهام الرسمية

من المتوقع أن يُثبّت المؤتمر العام قرار المجلس التنفيذي الذي انتخب العناني مديرًا عامًا جديدًا لليونسكو، خلفًا للفرنسية أودري أزولاي، على أن يبدأ ممارسة مهامه رسميًا في نحو 15 نوفمبر، وهو الموعد المعتاد لانطلاق الولاية الجديدة للمديرين العامين للمنظمة.

ويُعد هذا التعيين تاريخيًا، حيث يُصبح الدكتور خالد العناني أول مصري وعربي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات في مجالي حماية التراث والآثار، والتعاون الثقافي الدولي.

مسيرة إنجازات خالد العنانى

خلال مسيرته المهنية، تقلد العناني مناصب أكاديمية وتنفيذية بارزة، أبرزها:

وزير السياحة والآثار (2019–2022)

وزير الآثار (2016–2019)

وقد أسهم في العديد من المشروعات التي ركزت على حماية التراث العالمي، وتطوير قطاع السياحة والثقافة في مصر، وتعزيز التعاون الدولي في المجالات الثقافية والعلمية.

خطة العناني المستقبلية في اليونسكو

من المتوقع أن يعلن العناني فور تسلمه مهامه عن خطته الاستراتيجية لتعزيز دور المنظمة في مجالات:

حماية التراث العالمي والحفاظ على المواقع الثقافية

دعم التعليم الرقمي والثقافة الرقمية

توسيع الشراكات الدولية لمواجهة التحديات الثقافية المعاصرة

ويهدف العناني من خلال منصبه إلى تعزيز مكانة اليونسكو عالميًا، وجعلها منصة فاعلة في دعم التعليم والثقافة والحفاظ على التراث الإنساني، خاصة في ظل التحديات المعاصرة التي تواجه المجتمعات الثقافية حول العالم.