عاجل- رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في القمة 24 للكوميسا بنيروبي نيابة عن الرئيس السيسي

أحمد جودة - القاهرة - نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوفد المصري المشارك في القمة الرابعة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، والتي تعقد في العاصمة الكينية نيروبي يوم 9 أكتوبر 2025، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين والضيوف الدوليين.

ويضم الوفد المصري المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار حرص القيادة السياسية على دعم التعاون الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية، بما يسهم في تحقيق التنمية والرخاء لشعوب المنطقة.

وأكدت مصادر حكومية أن مشاركة مصر في القمة تأتي استمرارًا لدورها الريادي في دعم تجمع الكوميسا، الذي يسعى لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالقارة.

وتسهم اتفاقية السوق المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء، إذ تتيح نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق الكوميسا معفاة من الرسوم الجمركية ضمن إطار منطقة التجارة الحرة. كما تعمل مصر على توسيع استثماراتها المشتركة في مجالات الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والزراعة، والصناعات الغذائية، إلى جانب إطلاق مبادرات للتكامل الصناعي وتطوير سلاسل القيمة المضافة الإقليمية.