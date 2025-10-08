نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب وطالبات أكاديمية الشرطة يقدمون عروض الكفاءة القتالية أمام الرئيس السيسي في حفل التخرج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب وطالبات أكاديمية الشرطة، حيث قدم الخريجون عروضًا مبهرة للكفاءة القتالية واللياقة البدنية، أظهرت مهارتهم العالية في التسلق، والحركة الدقيقة، والقدرة على مواجهة مختلف التحديات الأمنية.

وحضر الاحتفال كل من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات العامة والرموز الوطنية، إلى جانب أسر الخريجين الذين تابعوا بفخر أداء أبنائهم في العروض القتالية الميدانية.

وأكد منظمو الحفل أن أكاديمية الشرطة شهدت في السنوات الأخيرة تطويرًا شاملًا في بنيتها التحتية والتعليمية والتدريبية، لتخريج ضباط يمتلكون الكفاءة والمعرفة والتأهيل العلمي اللازم للتعامل مع المتغيرات الأمنية المتسارعة.

وفي إطار هذا التحديث، استحدثت الأكاديمية ميادين تدريبية حديثة تعتمد على تقنيات محاكاة الواقع الميداني، بما يعزز من المهارات العملية والبدنية للطلاب.

كما تم دمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء في البرامج الدراسية، ضمن استراتيجية تهدف إلى إعداد ضابط عصري قادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة في العمل الأمني.

كما أولت الأكاديمية اهتمامًا خاصًا بمجال حقوق الإنسان والأمن الإنساني، من خلال مناهج متخصصة تُدرّس على أيدي كوادر أكاديمية مدربة، إيمانًا بأن ضابط الشرطة الحديث يجب أن يجمع بين الحزم والإنسانية في أداء مهامه.

وفي سياق متصل، تبنت الأكاديمية نظام قبول دقيق وشفاف لاختيار أفضل العناصر، مع متابعة مستمرة لتقييم الأداء الأكاديمي والبدني، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تشجع على الإبداع والانضباط والمسؤولية.

وتمتد رؤية الأكاديمية إلى تشجيع الضباط على استكمال الدراسات العليا والبحث العلمي في مجالات الأمن المتقدمة، من خلال برامج ابتعاث وتعاون مع مؤسسات دولية مرموقة، ما يعزز من مكانة الأكاديمية كصرح تعليمي وتدريبي رائد إقليميًا ودوليًا في علوم الأمن.

واختُتمت العروض بتأكيد الأكاديمية على رسالتها في تخريج ضابط شرطة كفء، منضبط، مؤمن بالقانون، ويحمل قيم العدالة والاحترام، ليكون نموذجًا لرجل أمن الجمهورية الجديدة.