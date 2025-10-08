الدنماركي جيس ثورب مديراً فنياً للأهلي.. والإعلان خلال ساعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 11:20 صباحاً - يعلن مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات القادمة، عن تعيين الدنماركي جيس ثورب مديراً فنيا جديدا للفريق الأحمر، بعد التوصل لاتفاق نهائى معه على قيادة الفريق في الفترة المقبلة، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وأتم أسامة هلال مدير التعاقدات بالنادي الأهلي الاتفاق مع جيس ثورب حيث يتواجد في الدنمارك حاليا لإنهاء كل الأمور التعاقدية مع مدرب كوبنهاجن الدنماركي السابق، ويصطحبه في رحلة العودة إلى القاهرة لبدء مهمته مع الفريق الأحمر.

واقترب الدنماركي جيس ثورب من قيادة فريق الأهلي فنيا خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذى رحل عن منصبه بسبب سوء النتائج في 31 أغسطس الماضي.

ودخل مسئولو الأهلي في مفاوضات جادة مع المدرب الدنماركي خلال الأيام الأخيرة عن طريق أسامة هلال.

وتولى ثورب قيادة منتخب الدنمارك تحت 21 عاما، وقاده إلى نصف نهائي يورو 2015، قبل أن ينتقل إلى تجربة بارزة مع ميتيلاند؛ إذ توج بالدوري موسم 2017-2018 وترك بصمة أوروبية كبيرة بعد الفوز على مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

لاحقا، درّب جينت البلجيكي وبلغ معه نهائي الكأس، ثم قاد جينك، قبل أن يعود إلى الدنمارك عبر بوابة كوبنهاجن الذي حصد معه لقب الدوري موسم 2021-2022، وشارك معه في دوري أبطال أوروبا.

وطالع رئيس النادي الأهلي في اجتماعه أمس مع لجنة التخطيط، برئاسة مختار مختار وعضوية زكريا ناصف وبحضور محمد يوسف المدير الرياضي، ما انتهت إليه اللجنة بشأن ملف المدير الفني الأجنبي الذي يتولى مسئولية فريق الكرة خلال المرحلة القادمة، واستمع رئيس النادي إلى كافة التفاصيل الخاصة بالمدربين اللذين وقع عليهما الاختيار للترشح لتولي المهمة.. كما ناقش تقييم اللجنة لهما من كافة الجوانب وكذلك رؤية المدير الرياضي، بجانب وجهة نظر وليد صلاح الدين مدير الكرة، وبما يتفق مع المواصفات المطلوبة في المدير الفني الجديد.. ويعكف رئيس الأهلي حاليًّا على التحقق من بعض الأمور تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب خلال الساعات القادمة.