نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب أكاديمية الشرطة يقدمون عروضًا ميدانية أمام الرئيس السيسي تجسد الجاهزية واللياقة العالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء، عروضًا ميدانية مبهرة قدمها طلاب أكاديمية الشرطة خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية، عكست مستوى التدريب المتقدم واللياقة البدنية العالية التي يتمتع بها الطلبة والطالبات.

واستعرض طلاب الأكاديمية مهاراتهم في الصعود على العصا باستخدام جهاز "بيتا ستار" ضمن مجموعة من الفقرات التدريبية التي أبرزت الكفاءة والانضباط الذي اكتسبوه خلال فترة دراستهم، بما يعكس الجاهزية الكاملة لخدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره.

كما قدم الطلبة والطالبات عروضًا متقدمة في ميدان الجبال تضمنت اجتياز المنع الشبكي وتنفيذ موجات النزول باستخدام "الهرنس" بمختلف الأوضاع، إلى جانب استعراض احترافي لاستخدام السلاح في بيئات تدريبية تحاكي الواقع الميداني.

وأكدت تلك العروض قدرة خريجي أكاديمية الشرطة على أداء المهام الأمنية باحترافية عالية، وتجسد ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام كبير بإعداد رجل الأمن العصري القادر على مواجهة التحديات وتأمين الوطن بكل كفاءة واقتدار.