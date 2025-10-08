نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد صيني رفيع المستوى يبحث سبل التعاون العلمي مع المركز القومي للبحوث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي والابتكار، استقبل الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، اليوم الثلاثاء الموافق ٧ أكتوبر، وفدًا صينيًا رفيع المستوى برئاسة البروفيسور شياودونغ شو، نائب رئيس جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا الصينية، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.

وحضر اللقاء الدكتور سمير الزياتي، رئيس قسم السليلوز والورق بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية، ومنسق الزيارة، وعدد من قيادات المركز والباحثين.

وفي كلمته، رحب الدكتور ممدوح معوض بالوفد الصيني، مؤكدًا أن الزيارة تمثل فرصة مهمة لتعزيز أواصر التعاون بين المركز القومي للبحوث – باعتباره أكبر مؤسسة بحثية في الشرق الأوسط – ونظيره الصيني، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوطين التكنولوجيا الحديثة في المجالات الحيوية.

وأضاف أن المركز يضع على رأس أولوياته الانفتاح على المؤسسات البحثية الدولية، وتبادل الخبرات مع الجامعات والمراكز العالمية، في ظل ما تشهده مصر من نهضة علمية وبحثية غير مسبوقة بدعم القيادة السياسية.

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم وثائقي تناول تاريخ المركز القومي للبحوث، ودوره الرائد كبيت خبرة وطني يضم نخبة من العلماء والباحثين في مختلف التخصصات العلمية.

من جانبه، أعرب البروفيسور شياودونغ شو عن سعادته بزيارة المركز، مشيدًا بالمستوى المتميز للباحثين المصريين وبما شاهده من إنجازات علمية. وأكد حرص الصين على دعم وتعميق التعاون مع مصر في مجالات الزراعة والعلوم التطبيقية والابتكار الصناعي، مشيرًا إلى أن العلاقات البحثية بين البلدين تمثل نموذجًا مثمرًا للتعاون الدولي.

كما قام الوفد الصيني بجولة تفقدية في معرض المنتجات البحثية بالمركز، حيث استمع أعضاؤه إلى شرح من الباحثين حول أهم الابتكارات والمخرجات البحثية التي تخدم الصناعة والمجتمع.

وفي ختام الزيارة، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، تعبيرًا عن التقدير المتبادل وحرصهما على استمرار التواصل وتطوير التعاون العلمي بين المؤسستين.