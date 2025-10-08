نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الداخلية تناشد المواطنين بالتقديم بجهة واحدة لحج 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن بدء قبول طلبات التقديم لحج القرعة لموسم 1447 هـ / 2026 م، اعتبارًا من الأحد 12 أكتوبر 2025 وحتى الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، وذلك بجميع مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية عبر بوابة وزارة الداخلية، أو الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لتلقي الطلبات.

وشددت الوزارة على ضرورة اختيار جهة واحدة فقط للتقديم للحج، سواء عبر القرعة أو السياحة أو التضامن، مؤكدة أنه لا يجوز تقديم طلبات متعددة أو التنازل بعد غلق باب التقديم.

شروط وضوابط التقديم

تقديم الطلب شخصيًا أو إلكترونيًا أو عبر الخدمة الصوتية.

بطاقة الرقم القومي سارية، ويُرفض الطلب في حال انتهائها.

عدم سبق أداء الحج لمقدم الطلب أو المرافق طوال حياته، مع تقديم إقرار رسمي بذلك.

الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية والسلطات السعودية، ومنع سفر المصابين بأمراض مزمنة أو خطيرة، والنساء الحوامل في الأشهر الأخيرة أو حالات الحمل الخطر.

استكمال التطعيمات المقررة، مثل جرعة لقاح الالتهاب السحائي الرباعي قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات.

سداد الرسوم ومواعيد السفر

أكدت الوزارة أن الطلب لا يُعد مقبولًا إلا بعد سداد الرسوم المالية خلال الفترة المحددة، وشددت على ضرورة الالتزام بمواعيد السفر المحددة في تذاكر الحجاج، لافتة إلى أن الوزارة غير مسؤولة عن أي تأخير أو مخالفة لمواعيد التفويج.

كما أشارت إلى أن التقديم إلكترونيًا أو عبر الخدمة الصوتية يُعد إقرارًا بالموافقة على جميع الشروط، وأن أي مخالفة للضوابط أو بيانات خاطئة تؤدي إلى استبعاد الطلب دون مسؤولية على الوزارة.

هدف الإجراءات

اختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان أمن وسلامة الحجاج المصريين، وتيسير أداء الشعائر وفق ضوابط صحية وتنظيمية دقيقة، بما يتماشى مع متطلبات وزارة الصحة المصرية والسلطات السعودية.