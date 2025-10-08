نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يجري اتصالًا بنظيره الجزائري حول انعقاد اللجنة العليا المشتركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الشقيقة، حيث تناول الاتصال سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

ووفقًا لتصريحات السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تناول الاتصال أيضًا التحضيرات الخاصة بـ انعقاد اللجنة العليا المشتركة المقررة الشهر المقبل في القاهرة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وأكد الرئيسان أن اللجنة تمثل فرصة مهمة ينبغي استثمارها بشكل جيد لدفع التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية، السياسية، والثقافية، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والجزائر.